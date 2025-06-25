Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun rakipleri belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçlarında İngiliz ekibi Chelsea, Tunus temsilcisi Esperance de Tunis'i 3-0 mağlup ederken ABD ekibi Los Angeles ise Brezilya temsilcisi Flamengo ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla D Grubu'nda Flamengo 7, Chelsea ise 6 puanla son 16 turuna kalırken Esperance de Tunis 3 ve Los Angeles ise 1 puanla turnuvaya veda etti.



Son 16 turunda Flamengo, Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşirken Chelsea ise milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.

