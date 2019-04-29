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Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

Kartal’ın transfer listesindeki genç gurbetçi Orkun Kökçü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 18’lik orta saha oyuncusu, “Beşiktaş Feyenoord'la görüştü ama buradan neden ayrılayım ki?” dedi.

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HOLLANDA Ligi'nde Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, siyah beyazlıların kendisiyle ilgilendiğini ancak transfer olmak istemediğini söyledi. Voetbal'a röportaj veren Orkun, “Beşiktaş benimle ilgilendi. Feyenoord'la da görüştüler ama neden ayrılayım ki? Feyenoord da Beşiktaş kadar iyi bir takım. Ben burada yükselmek istiyorum. Birkaç sene burada oynayarak kendimi geliştirmek istiyorum” dedi.
 
BİLİNMEZ BİR MACERA
 
GENÇ futbolcu şöyle devam etti: “Hollanda, bizim gibi genç futbolcular için en iyi ülke. Burada bize çok fazla şans tanıyorlar. Bilinmez bir maceraya atılmak istemiyorum. İleride başka bir takıma gitme ihtimalim olursa bunu reddetmem. Şu an için erken olduğunu düşünüyorum. İleride neler olacağını kimse bilemez.” 18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Feyenoord'da oynadığı 25 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
 
Güneş
 

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