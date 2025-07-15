İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2317
  • EURO
    46,743
  • ALTIN
    4300.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü'den Beşiktaş sözleri: Başka takımı desteklemedim
Spor

Orkun Kökçü'den Beşiktaş sözleri: Başka takımı desteklemedim

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Avusturya kampında Beşiktaş YouTube kanalına konuştu. Kökçü, 'Çocukluğuma dair sadece Beşiktaş'ı hatırlıyorum. Hollanda'da başka takımı desteklemedim. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım.' açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi15 Temmuz 2025 Salı 23:44 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'den Beşiktaş sözleri: Başka takımı desteklemedim
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Avusturya kampında Beşiktaş YouTube kanalına konuştu.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları;

"SONUNDA BEŞİKTAŞ'A KAVUŞABİLDİM"

"Çok mutluyum. Küçükken hayalini kurduğum Beşiktaş'ta oynayacağım için çok sevinçli ve gururluyum. Sonunda Beşiktaş'a kavuşabildim.

"SEVE SEVE' GELİRİM DEDİM"

Teklifler vardı. Başkanım bana mesaj attı. Kendisine geri dönüşü biraz geç yaptım, bu nedenle kendisinden özür dilerim. Başkanımız bana ilk olarak "Gelir misin" dedi. Ben de "Seve seve" dedim. Başkanımız da "Babanın numarasını at kapat" dedi. O şekilde başladı ve sonu güzel oldu.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum kulüpteyim. Siz de düşünebilirsiniz nasıl bir duyguyla buraya geldim. Her şeyimi vereceğim. Yüzde yüz değil, yüzde iki yüz, üç yüz her şeyimi vereceğim. Ailem, taraftarlarımız ve tüm camiam için savaşacağım. Sonunda şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz. Mutlu olduğum yerde şampiyonluklar yaşamak ve kulüp için önemli bir isim olmak istiyorum.

10 NUMARALI FORMA

10 numarayı giymek ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Baskıyı severim. Benfica'da da 10 numarayı giymiştim. Baskı beni daha çok motive ediyor. Beşiktaş'ta 10 numarayı giymek her taraftarın hayalidir. Bu forma bana nasip oldu, şimdi bu formanın hakkını vermem lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BEŞİKTAŞLIYIM"

Dayılarım, amcalarım, babam, annem odamı Beşiktaş ürünleriyle süslemişlerdi. Çocukluğuma dair sadece Beşiktaş'ı hatırlıyorum. Hollanda'da başka takımı desteklemedim. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım.

"FEYENOORD'DA İLK İDMANIMA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GİTTİM"

En sevdiğim Beşiktaş bestesi Gündoğdu. İlk izlediğim maç 1-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. Quaresma'nın ilk maçına gitmiştim. Feyenoord maçında deplasman tribünündeydim. Beşiktaş'ın Feyenoord'a geleceğini öğrendim. Ailecek maça gittik. Hepimiz deplasman tribününden maçı izledik. Maçı kazandık, ertesi gün Feyenoord'la ilk idmanıma çıktım. Feyenoord'da ilk antrenmanıma Beşiktaş formasıyla gittim. Takım arkadaşım bu duruma sinirlenmişti. Sonrasında iyi arkadaş olduk.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMAK ÖZEL BİR ŞEY"

Çok heyecanlıyım. Çok büyük ve özel bir şey Beşiktaş'ta olmak. Bir an önce taraftarlarımızın önüne çıkmayı istiyorum. İnşallah Beşiktaş camiasını mutlu ederim."

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.