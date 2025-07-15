Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Avusturya kampında Beşiktaş YouTube kanalına konuştu.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları;

"SONUNDA BEŞİKTAŞ'A KAVUŞABİLDİM"

"Çok mutluyum. Küçükken hayalini kurduğum Beşiktaş'ta oynayacağım için çok sevinçli ve gururluyum. Sonunda Beşiktaş'a kavuşabildim.

"SEVE SEVE' GELİRİM DEDİM"

Teklifler vardı. Başkanım bana mesaj attı. Kendisine geri dönüşü biraz geç yaptım, bu nedenle kendisinden özür dilerim. Başkanımız bana ilk olarak "Gelir misin" dedi. Ben de "Seve seve" dedim. Başkanımız da "Babanın numarasını at kapat" dedi. O şekilde başladı ve sonu güzel oldu.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum kulüpteyim. Siz de düşünebilirsiniz nasıl bir duyguyla buraya geldim. Her şeyimi vereceğim. Yüzde yüz değil, yüzde iki yüz, üç yüz her şeyimi vereceğim. Ailem, taraftarlarımız ve tüm camiam için savaşacağım. Sonunda şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz. Mutlu olduğum yerde şampiyonluklar yaşamak ve kulüp için önemli bir isim olmak istiyorum.

10 NUMARALI FORMA

10 numarayı giymek ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Baskıyı severim. Benfica'da da 10 numarayı giymiştim. Baskı beni daha çok motive ediyor. Beşiktaş'ta 10 numarayı giymek her taraftarın hayalidir. Bu forma bana nasip oldu, şimdi bu formanın hakkını vermem lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BEŞİKTAŞLIYIM"

Dayılarım, amcalarım, babam, annem odamı Beşiktaş ürünleriyle süslemişlerdi. Çocukluğuma dair sadece Beşiktaş'ı hatırlıyorum. Hollanda'da başka takımı desteklemedim. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım.

"FEYENOORD'DA İLK İDMANIMA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GİTTİM"

En sevdiğim Beşiktaş bestesi Gündoğdu. İlk izlediğim maç 1-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. Quaresma'nın ilk maçına gitmiştim. Feyenoord maçında deplasman tribünündeydim. Beşiktaş'ın Feyenoord'a geleceğini öğrendim. Ailecek maça gittik. Hepimiz deplasman tribününden maçı izledik. Maçı kazandık, ertesi gün Feyenoord'la ilk idmanıma çıktım. Feyenoord'da ilk antrenmanıma Beşiktaş formasıyla gittim. Takım arkadaşım bu duruma sinirlenmişti. Sonrasında iyi arkadaş olduk.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMAK ÖZEL BİR ŞEY"

Çok heyecanlıyım. Çok büyük ve özel bir şey Beşiktaş'ta olmak. Bir an önce taraftarlarımızın önüne çıkmayı istiyorum. İnşallah Beşiktaş camiasını mutlu ederim."