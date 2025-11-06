İSTANBUL 19°C / 15°C
6 Kasım 2025 Perşembe
  • Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama: Üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum
Spor

Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama: Üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum

Beşiktaş'ın ligde Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçta gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin hedefi olan Orkun Kökçü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milli futbolcu sözlerinde, 'Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. ' ifadelerini kullandı.

6 Kasım 2025 Perşembe 20:50
ABONE OL

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde tepkilere neden olan kırmızı kartı sonrası sessizliğini bozdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimle baş başa kalmak istedim" ifadelerini kullandı.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamalarının tamamı:

"Büyük Beşiktaş Ailesi,

Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı.

Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz.

Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.

Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Orkun Kökçü"

