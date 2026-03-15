  • Orkun Kökçü'den jeneriklik gol! Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk...
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçında attığı frikik golüyle galibiyette önemli rol oynadı. Milli futbolcu, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan sonra siyah-beyazlı formayla frikikten gol atan ilk isim oldu.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken takım kaptanı Orkun Kökçü, attığı golle karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Mücadelenin 67. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği karşısında kaydettiği bu gol, siyah-beyazlı takım adına dikkat çeken bir istatistiği de beraberinde getirdi. Milli futbolcu, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan sonra frikikten gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı ekipte ligde son serbest vuruş golü, Aralık 2022'de Adana Demirspor karşısında Arthur Masuaku'dan gelmişti.

GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA

Serbest vuruştan attığı gole de değinen Orkun Kökçü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Golü izledim. Uzun bir aradan sonra frikikten gol bulduk, o da güzel. Güzel bir his ve devam etmemiz lazım."

"ŞANS YANIMDAYDI"

Frikik golüyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Kökçü, "4 yıl mı olmuş, nasıl? Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde attım. Çalışıyorum. Her zaman olmuyor ama bugün şans yanımdaydı. İnşallah devamı gelir." dedi.

Orkun Kökçü, takım için en önemli şeyin galibiyet serisini sürdürmek olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı:

"En önemlisi bizim için galibiyetlere devam etmek, hava bozulmasın. Kimin gol attığının bir önemi yok."

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

