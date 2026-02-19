İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7835
  • EURO
    51,7378
  • ALTIN
    7004.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü'den liderlik performansı: Beşiktaş'ın çıkışında başrol
Spor

Orkun Kökçü'den liderlik performansı: Beşiktaş'ın çıkışında başrol

Beşiktaş'ta yakalanan 14 maçlık yenilmezlik serisinin mimarlarından birisi kaptan Orkun Kökçü oldu. Sezon başındaki eleştirileri geride bırakan milli yıldız, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Akşam19 Şubat 2026 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'den liderlik performansı: Beşiktaş'ın çıkışında başrol
ABONE OL

Son 14 maçta kaybetmeyen Beşiktaş'ta pozitif hava esmeye başladı. Kara Kartal hafta sonu Göztepe ile oynanacak zorlu virajı da geçip daha fazla özgüven kazanmak istiyor.

Sezon başı ilk döneminde eleştirilen kaptan Orkun Kökçü ise takımın çıkışta büyük pay sahibi oldu. Performansında sıçrama yapan yetenekli orta saha, son haftalarda attığı kritik gollerle takımı sırtladı. Toplamda 5 gol 5 asist üreten Kökçü; son 2 ayda takımın en çok skor üreten futbolcusu oldu. Pas özellikleri bakımından da ligin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başı 30 milyon euroluk bedelle Benfi ca'dan gelen Kökçü'nün sözleşmesi 2030'da sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.