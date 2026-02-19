Son 14 maçta kaybetmeyen Beşiktaş'ta pozitif hava esmeye başladı. Kara Kartal hafta sonu Göztepe ile oynanacak zorlu virajı da geçip daha fazla özgüven kazanmak istiyor.

Sezon başı ilk döneminde eleştirilen kaptan Orkun Kökçü ise takımın çıkışta büyük pay sahibi oldu. Performansında sıçrama yapan yetenekli orta saha, son haftalarda attığı kritik gollerle takımı sırtladı. Toplamda 5 gol 5 asist üreten Kökçü; son 2 ayda takımın en çok skor üreten futbolcusu oldu. Pas özellikleri bakımından da ligin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başı 30 milyon euroluk bedelle Benfi ca'dan gelen Kökçü'nün sözleşmesi 2030'da sona erecek.