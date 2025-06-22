2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Orkun Kökçü, manşetlerde...

Benfica'da forma giyen milli futbolcu, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile oynadıkları maçın 61. dakikasında oyundan alınınca teknik direktörü Bruno Lage'ye sert tepki gösterdi.

Lage ile Kökçü arasındaki gerginlik, milli futbolcu kenara geldikten sonra da devam etti. Geceye damga vuran bu olay sonrası Orkun, o anlarla ilgili ilk kez konuştu.

DAZN kanalına röportaj veren 24 yaşındaki yıldız, "Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım" dedi. Sahada olduğunda bazen kontrolünü kaybettiğine de dikkat çeken Orkun Kökçü, "Böyle şeyler oluyor. Ancak hoş bir durum değil. Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey de bu değil" ifadesini kullandı.