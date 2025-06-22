İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2025 Pazar / 26 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü'den olaylı değişiklik sonrası açıklama! ''Hoş bir durum değil''
Spor

Orkun Kökçü'den olaylı değişiklik sonrası açıklama! ''Hoş bir durum değil''

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında oyundan alınmasına sinirlenmiş, teknik direktör Bruno Lage ile tartışma yaşamıştı. Milli futbolcu yaşananlara dair ilk kez konuştu.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'den olaylı değişiklik sonrası açıklama! ''Hoş bir durum değil''
ABONE OL

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Orkun Kökçü, manşetlerde...

Benfica'da forma giyen milli futbolcu, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile oynadıkları maçın 61. dakikasında oyundan alınınca teknik direktörü Bruno Lage'ye sert tepki gösterdi.

Lage ile Kökçü arasındaki gerginlik, milli futbolcu kenara geldikten sonra da devam etti. Geceye damga vuran bu olay sonrası Orkun, o anlarla ilgili ilk kez konuştu.

DAZN kanalına röportaj veren 24 yaşındaki yıldız, "Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım" dedi. Sahada olduğunda bazen kontrolünü kaybettiğine de dikkat çeken Orkun Kökçü, "Böyle şeyler oluyor. Ancak hoş bir durum değil. Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey de bu değil" ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.