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Spor

Orkun Kökçü'den öz eleştiri mesajı! ''Çok şey söylenebilir ama zamanı değil''

A Milli Takım'ın ABD karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından milli futbolcu Orkun Kökçü, turnuva sürecini değerlendirdi. Milli yıldız, ülkenin bu tabloyu hak etmediğini söyleyerek öz eleştiri çağrısı yaptı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 07:41 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'den öz eleştiri mesajı! ''Çok şey söylenebilir ama zamanı değil''
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A Milli Takım'da Orkun Kökçü, Dünya Kupası'ndaki ABD maçının ardından görüşlerini aktardı.

Milli futbolcu, "Bu maçta galibiyet almak önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık." dedi.

Orkun Kökçü, "Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu... Bu da deneyim oldu... İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız." diye konuştu.

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