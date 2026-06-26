A Milli Takım'da Orkun Kökçü, Dünya Kupası'ndaki ABD maçının ardından görüşlerini aktardı.

Milli futbolcu, "Bu maçta galibiyet almak önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık." dedi.

Orkun Kökçü, "Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu... Bu da deneyim oldu... İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız." diye konuştu.