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Spor

Orkun Kökçü'lü Benfica, Rıdvan Yılmaz'lı Rangers'ı saf dışı bıraktı

Rangers ile Benfica UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçtaki 2-2'lik beraberliğin ardından rakibini İskoçya'da 1-0 mağlup eden Benfica çeyrek finale yükselmeyi başardı.

14 Mart 2024 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'lü Benfica, Rıdvan Yılmaz'lı Rangers'ı saf dışı bıraktı
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Avrupa Ligi son 16 turunda Benfica, 2-2 biten maçın rövanşında Rangers ile karşılaştı.

Ibrox Stadium'da oynanan maçı Benfica 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da ise Orkun Kökçü, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

2-2 sona eren ilk maçın ardından Benfica adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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