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  • Orkun Kökçülü Feyenoord, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ını 3 golle geçti
Spor

Orkun Kökçülü Feyenoord, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ını 3 golle geçti

Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard ile milli futbolcu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord karşılaştı. Orkun'un kırmızı kart gördüğü maçta Feyenoord maçı 3-1 kazandı.

22 Kasım 2020 Pazar 18:55 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 18:55
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Fortuna Sittard'da gol ilk dakikada Zian Flemming'den geldi.

Feyenoord'un golleri ise 34. dakikada Senesi, 45+1. ve 90+1. dakikada Berghuis'in penaltıdan bulduğu gollerle geldi.

ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KART!

Feyenoord'da milli oyuncumuz Orkun Kökçü 12. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Deplasman ekibi buna rağmen geriden gelerek maçı kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 21'e yükseltti. Fortuna Sittard ise 3 puanla son sıraya demirledi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Sittard, bu sezon çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

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