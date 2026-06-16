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Spor

Orkun Kökçü'nün abisinin yeni adresi Vanspor oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı.

IHA16 Haziran 2026 Salı 09:33 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'nün abisinin yeni adresi Vanspor oldu
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı.

Vanspor FK'den yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz" denildi.

Ozan Can Kökçü'nün Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü'nün ağabeyi olduğu belirtildi.

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