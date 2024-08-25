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Spor

Orkun Kökçü'nün golüyle Benfica 3 puanı aldı

Portekiz Ligi'nin 3. haftasında milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golünü attığı maçı Benfica, 1-0 kazandı.

25 Ağustos 2024 Pazar 01:27 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'nün golüyle Benfica 3 puanı aldı
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Portekiz Ligi'nin 3. haftasında Benfica, sahasında Estrela ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Benfica 1-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü milli futbolcumuz Orkun Kökçü attı. Orkun, 19. dakikada fileleri havalandırdı.

Benfica'ya galibiyeti getiren Orkun Kökçü, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligde 6 puana yükseldi. Estrela, 1 puanda kaldı.

Benfica, ligin bir sonraki haftasında Moreirense deplasmanına gidecek. Estrela, sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.

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