İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8664
  • EURO
    7,7904
  • ALTIN
    400.213
  • BIST100
    118713
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü'nün hayali Beşiktaş'ta forma giymek
Spor

Orkun Kökçü'nün hayali Beşiktaş'ta forma giymek

Hollanda'da Feyenoord forması giyen gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, kariyer hayalini açıkladı. Orkun Kökçü, hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söyledi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:38 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:38
ABONE OL

Hollanda ekibi Feyenoord ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Orkun Kökçü, hayalini açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu, TRT SPOR'a 'Beşiktaş'tan 2 yıl önce resmi teklif aldım. Hayalim Beşiktaş'ta oynamak.' açıklamasını yaptı.

33 KEZ FORMA GİYDİ

2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılan Orkun Kökçü, Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı.

Genç futbolcu bu müsabakada oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve bir de asist yaparak skora katkıda bulundu. 2 sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.