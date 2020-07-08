08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:38 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:38

Hollanda ekibi Feyenoord ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Orkun Kökçü, hayalini açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu, TRT SPOR'a 'Beşiktaş'tan 2 yıl önce resmi teklif aldım. Hayalim Beşiktaş'ta oynamak.' açıklamasını yaptı.

33 KEZ FORMA GİYDİ



2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılan Orkun Kökçü, Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı.

Genç futbolcu bu müsabakada oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve bir de asist yaparak skora katkıda bulundu. 2 sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu.