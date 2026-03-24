  • Orkun Kökçü'ye Premier Lig kancası! 3 kulüp onun peşinde
Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkat çeken Orkun Kökçü, transferin gözdesi oldu. Premier Lig devleri milli orta saha oyuncusunu yakın takibe almış durumda. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR24 Mart 2026 Salı 09:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yükselen performansıyla İngiltere Premier Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı. Manchester United, Tottenham ve Newcastle United, 25 yaşındaki yıldızı radarına almış durumda... Üç kulüp de sezon sonunda siyah-beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

32 MAÇTA 15 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için kurulacak takımı kaptan Orkun çevresinde şekillendirecek. Yalçın, Orkun'un satılmasına net olarak karşı çıkıyor. 25 milyon euro piyasa değeri olan Kökçü'nün Siyah-Beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi 2030 yılının haziran ayında sona eriyor. Bu sezon şu ana kadar 32 maça çıkan Orkun Kökçü, bu maçlarda 7 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.

