İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9687
  • EURO
    29,7133
  • ALTIN
    1770.79
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü'yü kahreden haber! Hocası resmen duyurdu
Spor

Orkun Kökçü'yü kahreden haber! Hocası resmen duyurdu

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, oynayacakları Portekiz Kupası maçında Orkun Kökçü'nün kadroda yer almayacağını söyledi. Milli futbolcu Orkun Kökçü, bir süre daha takıma geri dönemeyecek. Yıldız oyuncunun bu sebeple üzgün olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

19 Ekim 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'yü kahreden haber! Hocası resmen duyurdu
ABONE OL

Roger Schmidt, oynayacakları Portekiz Kupası maçı öncesinde sakatlıkları bulunan ve milli takımlardan dönen yıldızlar hakkında bilgi verdi. Schmidt, "Sakat oyuncularımız var. Yarına hazır olmayan Bah ve Di María ve Orkun Kökçü... Neres, Otamendi ve Trubin de milli takımlardan yeni geldiler ve bizimle yer almayacaklar. Oynayacak birçok maçımız var, değişikliklerin olması mümkün." sözlerini sarf etti. Konuyla ilgili bir kez daha sorulan Alman teknik adam, Orkun Kökçü'nün sakatlığının devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde dünyaya geldi. Orta saha oyuncusu olan oyuncu, Orkun Kökçü, Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı. 2019'da Orkun Kökçü, Milli forma ile Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon ilk 11'de 7 maça çıkan Orkun Kökçü, 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.