Orkun Kökçü'yü kahreden haber! Hocası resmen duyurdu

Roger Schmidt, oynayacakları Portekiz Kupası maçı öncesinde sakatlıkları bulunan ve milli takımlardan dönen yıldızlar hakkında bilgi verdi. Schmidt, "Sakat oyuncularımız var. Yarına hazır olmayan Bah ve Di María ve Orkun Kökçü... Neres, Otamendi ve Trubin de milli takımlardan yeni geldiler ve bizimle yer almayacaklar. Oynayacak birçok maçımız var, değişikliklerin olması mümkün." sözlerini sarf etti. Konuyla ilgili bir kez daha sorulan Alman teknik adam, Orkun Kökçü'nün sakatlığının devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?



29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde dünyaya geldi. Orta saha oyuncusu olan oyuncu, Orkun Kökçü, Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı. 2019'da Orkun Kökçü, Milli forma ile Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon ilk 11'de 7 maça çıkan Orkun Kökçü, 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynadı.