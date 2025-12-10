İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6044
  • EURO
    49,6453
  • ALTIN
    5749.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orlando Magic, NBA Kupası'nda yarı finalde
Spor

Orlando Magic, NBA Kupası'nda yarı finalde

Emirates NBA Cup çeyrek finalde Miami Heat'i 117-108 yenen Orlando Magic, Doğu Konferansı yarı finaline adını yazdıran taraf oldu.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Orlando Magic, NBA Kupası'nda yarı finalde
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup), çeyrek finalde Miami Heat'i 117-108 yenen Orlando Magic, Doğu Konferansı yarı finaline adını yazdıran taraf oldu.

Kia Center'da oynanan karşılaşmada Magic'de, Desmond Bane, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Wendell Carter 14 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Jalen Suggs, 20 ve Paolo Banchero ise 18 sayıyla oynadı.

Heat'de Norman Powell 21, Tyler Herro 20, Andrew Wiggins ve Bam Adebayo ise 19'ar sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Toronto Raptors'u 117-101 yenerek yarı finale yükseldi.

Knicks'de Jalen Brunson, 35 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Karl-Anthony Towns 14 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptı.

Raptors'da Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynarken Jamal Shead 18 sayı kaydetti.

Orlando Magic ile New York Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde 14 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.