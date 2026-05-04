İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2089
  • EURO
    52,8716
  • ALTIN
    6566.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orlando Magic'te Mosley dönemi sona erdi
Spor

Orlando Magic'te Mosley dönemi sona erdi

Orlando Magic, 2021'den bu yana görevde olan Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi, yeni bir vizyon ve farklı bir ses arayışı nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Orlando Magic'te Mosley dönemi sona erdi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic, başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

Kulübün basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamada, "Mosley'ye Orlando Magic'te yaptığı her şey için minnettarız. Liderliğini ve başantrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu zor bir karar olsa da yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz bir zamana geldiğimizi hissediyoruz. Jamahl ve ailesine en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2021'te takımın başına geçen Mosley, beş sezonda üç kez kulübü play-off'lara taşıdı.

Bu sezon play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşen Magic, 3-1 öne geçtiği seriyi 4-3 kaybetti.

  • Orlando Magic
  • Jamahl Mosley

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.