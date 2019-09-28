Orman+Çebi formülü

Bu arada adaylık için hazır olduğunu açıklayan isimlerden Ahmet Nur Çebi için yeni bir formül gündeme geldi. Orman’ın başkanlığa devam etmesini isteyen bazı üyeler, “Çebi de önceden olduğu gibi yönetime girsin. Orman daha güçlü bir kadro ile çalışsın” dediler.