Orman'a karşı Çebi hamlesi

BEŞİKTAŞ’TA silahlar çekiliyor! Başkan Fikret Orman’ın önceki gün Divan’da yaptığı konuşmada, “Kulüpte bir pusu kültürü var. Bunu bırakın, mayıs ayında karşıma çıkın. Hodri meydan. Mayıs’ta düello var” açıklamasının ardından muhalefetin de resti gördüğü ve başkanlık yarışına kuvvetli bir şekilde girmek için düğmeye bastığı öğrenildi.

TEK VE GÜÇLÜ BİR RAKİP

BİR önceki Fikret Orman yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan, ancak son kongrede listede yer almayan Ahmet Nur Çebi isminin muhalif kanatta öne çıktığı belirtiliyor. Orman’a karşı tek ve güçlü bir adayla çıkarak, seçim yarışından galip ayrılmayı planlayan muhalefetin şimdi Çebi’yi adaylık için iknaya çalıştığı kaydedildi.

TORUNOĞULLARI LİSTEDE

BİR önceki yönetimin ağır topları arasında yer alan Erdal Torunoğulları’nın da Çebi’nin başkanlığa aday olması halinde listesinde yer almayı kabul ettiği belirtildi. Kongereye kadarki 5 aylık süreçte güçlü bir liste hazırlamak için kolları sıvayan yönetimin, kısa sürede başkan adayını netleştireceği ifade edildi.