28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Orman’dan Avcı’ya şarkılı jest

Kartal’ın Başkanı, yaza merhaba partisinde yeni teknik direktörleri için, “Beşiktaş’ım sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada” şarkısını söyledi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, Orman’ın sahibi olduğu otelde düzenlenen “Beyaz Geceler” konseptli yaza merhaba partisinde bir araya geldi. Orman, sahneye çıkıp, mikrofonu eline alarak, “Beşiktaş’ım sen çok yaşa canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada’’ şarkısını söylemesi dikkat çekti. Bu jest karşısında duygulanan Avcı ise, Beşiktaş’la sözleşme imzaladıktan sonra camia tarafından büyük bir sevgiyle karşılandığını belirterek, “Bana duyulan bu sıcak yaklaşımdan onur duyuyorum. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Tüm Beşiktaşlılar’a teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyonluğu da böyle kutlarız” diye konuştu.

İmamoğlu´nun skandal talimatının görüntüleri ortaya çıktı, mazbatayı alır almaz...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

'450 teröristi etkisiz hale getirdik'

'450 teröristi etkisiz hale getirdik'

Suudi bakan terör örgütü PKK/YPG'ye destek istedi

Suudi bakan terör örgütü PKK/YPG'ye destek istedi

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

Kent merkezine indiler

Kent merkezine indiler
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

Muhtaç yaşlıya 601 lira

Muhtaç yaşlıya 601 lira

Çin'e ihraç edilecek! Dağ köylerinde yetişiyor...

Çin'e ihraç edilecek! Dağ köylerinde yetişiyor...

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA