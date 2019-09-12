Orman’dan Cengiz’e jet cevap
Beşiktaş Başkanı, “Bazen başkanlar maçları sahada değil, dışarıda oynamaya kalkıyor” diyerek Mustafa Cengiz’e göndermede bulundu.
STAR
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, dün akşam Mersin Çocuk Evleri Sitesi’nde katıldığı etkinlikte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e göndermede bulundu. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Orman, dün Cengiz’in “Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir” sözlerine sert bir cevap verdi. Mustafa Cengiz’i isim vermeden eleştiren Orman, “Maçlar sahada oynanıyor. Bazı zamanlar başkanlar dışarıda oynamaya da kalkıyor ama biz sahada kalması için uğraş veriyoruz” dedi. Bu arada Fikret Orman, 12 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile Adana’da özel bir maç yapacaklarını açıkladı.
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