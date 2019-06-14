Orta saha için yeni aday Stephane Mbia EVER Banega için Sevilla ile aradaki 1 milyon euroluk farkı kapatmaya çalışan, Nainggolan’dan olumsuz cevap alan Galatasaray’ın orta saha için Stephane Mbia’yı listeye eklediği ileri sürüldü.