Orta saha için yeni aday Stephane Mbia
EVER Banega için Sevilla ile aradaki 1 milyon euroluk farkı kapatmaya çalışan, Nainggolan’dan olumsuz cevap alan Galatasaray’ın orta saha için Stephane Mbia’yı listeye eklediği ileri sürüldü.
- Star Spor
Fransız basınından Foot Mercato sitesi Sarı-Kırmızılılar’ın Trabzonspor’un eski oyuncusu Mbia’ya teklifte bulunduğunu yazdı. Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall’da forma giyen 33 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun da Cim-Bom’a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
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