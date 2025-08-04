Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, son olarak Lundstram'ın ayrılığı sonrasında orta saha arayışlarını hızlandırdı. Fırtına'nın gündeminde Juventuslu Arthur Melo yer alıyordu. Ancak oyuncunun yüksek maaş talebi ve ülkesine dönme isteği sebebiyle bu transferden uzaklaşıldı. 28'lik Sambacı'nın, Brezilya ekibi Gremio ile anlaşmaya yakın olduğu da kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından Bordo-Mavililer, Viktoria Plzen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Cerv'i radarına aldı. İngiliz basınından Teamtalk, görüşmelerin yakında başlayacağını iddia etti. 24'lük orta saha geride kalan sezonda 52 maçta 4 gol ve 5 asist yaptı.