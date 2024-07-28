Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir orta sahayı gündemine aldı.

Wendel, Florentino Luis, Richard Rios ve McTominay gibi isimlerle görüşen sarı kırmızılı takım sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Sport Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray, Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberde sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde Danimarkalı oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.

23 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Jelert ve Nelsson'un ardından Galatasaray'daki 3. Danimarkalı oyuncu olacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Frendrup, Genoa'da 89 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibi, genç orta sahayı Danimarka ekibi Bröndby IF'den 3.9 milyon euroya transfer etmişti.