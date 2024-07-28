İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orta sahaya 23'lük takviye! Cimbom, rotasını İtalya'ya çevirdi
Spor

Orta sahaya 23'lük takviye! Cimbom, rotasını İtalya'ya çevirdi

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, İtalyan ekibi Genoa'da forma giyen Morten Frendrup ile ilgileniyor.

28 Temmuz 2024 Pazar 20:51 - Güncelleme:
Orta sahaya 23'lük takviye! Cimbom, rotasını İtalya'ya çevirdi
ABONE OL

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir orta sahayı gündemine aldı.

Wendel, Florentino Luis, Richard Rios ve McTominay gibi isimlerle görüşen sarı kırmızılı takım sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Sport Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray, Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberde sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde Danimarkalı oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.

23 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Jelert ve Nelsson'un ardından Galatasaray'daki 3. Danimarkalı oyuncu olacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Frendrup, Genoa'da 89 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibi, genç orta sahayı Danimarka ekibi Bröndby IF'den 3.9 milyon euroya transfer etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.