Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Juventus forması giyen Khephren Thuram için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha için Juventus ile temaslara başladı.

Galatasaray'ın oyuncu için somut bir ilgi gösterdiği ancak transfer sürecinin kolay olmayacağı belirtildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekerken, Galatasaray'ın transfer yarışında zorlu rakiplerle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Juventus'un orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan Thuram'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor.