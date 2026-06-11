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Spor

Orta sahaya Khephren Thuram! Galatasaray ilk hamleyi yaptı

Galatasaray'ın, Juventus'ta forma giyen Fransız yıldız Khephren Thuram için girişimlere başladığı öne sürüldü. Avrupa'dan bazı kulüplerin de radarında olan Thuram için sarı-kırmızılıların işinin kolay olmadığı belirtildi.

BEYZA NUR YILMAZ11 Haziran 2026 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Orta sahaya Khephren Thuram! Galatasaray ilk hamleyi yaptı
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Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Juventus forması giyen Khephren Thuram için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha için Juventus ile temaslara başladı.

Galatasaray'ın oyuncu için somut bir ilgi gösterdiği ancak transfer sürecinin kolay olmayacağı belirtildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekerken, Galatasaray'ın transfer yarışında zorlu rakiplerle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Juventus'un orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan Thuram'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor.

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