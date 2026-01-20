İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2892
  • EURO
    50,4733
  • ALTIN
    6499
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray, Fransız yıldızın peşinde
Spor

Orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray, Fransız yıldızın peşinde

Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken West Ham United forması giyen Fransız futbolcuyu gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtiliyor.

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 01:00 - Güncelleme:
Orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray, Fransız yıldızın peşinde
ABONE OL

Galatasaray orta saha transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Fransız Soungoutou Magassa ile son dönemde somut şekilde ilgilenmeye başladı.

Galatasaray kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü tercih ediyor.

Öte yandan oyuncunun durumu hakkında Milan ve Juventus'un da bilgi aldığı belirtiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Londra ekibiyle 15 resmi maça çıkan Magassa 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Fransa U21'de de forma giyen Magassa'nın güncel market değeri 17 milyon Euro. Mevcut takımı ile sözleşmesi ise 2031 yılına kadar sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.