Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, kadro derinliğini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belçikalı Noa Lang ve Kolombiyalı Asprilla takviyelerini gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar'da artık hedef, orta sahayı güçlendirmek. Birçok yıldız ismi listesine alan CimBom, Manuel Ugarte ve Pape Gueye gibi isimlerden istediği sonucu alamadı. Avrupa'ya kadro bildirim süresinin azalmasıyla birlikte Galatasaray'ın gündemine Cezayirli Hicham Boudaoui sürprizi geldi.

NİCE'İN MALİ SIKINTILARI VAR

Fransız basınına göre; Sarı-Kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Nice forması giyen Hicham Boudaoui için bir girişimde bulundu. Ünlü yayın organı Foot Mercato, Galatasaray'ın, Nice'e 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren bir teklif ilettiğini iddia etti. Fransa temsilcisinin, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun ayrılığına pek sıcak bakmadığı, ancak Cim-Bom'un teklifinin finansal açıdan cazip olduğu aktarıldı. Fransız ekibi Nice'in maddi açıdan sıkıntılarının olduğu biliniyor. Oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için ayrılığa yeşil ışık yakıyor

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, oyunun her iki yanında da etkili olmasıyla biliniyor. Bu sezon Fransız ekibinde 18 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu, bin 129 dakika süre buldu. 1 gol ve 2 asist kaydeden Boudaoui'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Cezayirli yıldıza kariyeri boyunca 4 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Boudaoui, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir formasıyla çıktığı 5 mücadelede 1 asist kaybetmesini bildi.