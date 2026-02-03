İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5128
  • EURO
    51,4421
  • ALTIN
    6825.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray'dan Hicham Boudaoui hamlesi
Spor

Orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray'dan Hicham Boudaoui hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Nice forması giyen Hicham Boudaoui için bir girişimde bulundu. İşte detaylar...

AKŞAM3 Şubat 2026 Salı 09:32 - Güncelleme:
Orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray'dan Hicham Boudaoui hamlesi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, kadro derinliğini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belçikalı Noa Lang ve Kolombiyalı Asprilla takviyelerini gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar'da artık hedef, orta sahayı güçlendirmek. Birçok yıldız ismi listesine alan CimBom, Manuel Ugarte ve Pape Gueye gibi isimlerden istediği sonucu alamadı. Avrupa'ya kadro bildirim süresinin azalmasıyla birlikte Galatasaray'ın gündemine Cezayirli Hicham Boudaoui sürprizi geldi.

NİCE'İN MALİ SIKINTILARI VAR

Fransız basınına göre; Sarı-Kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Nice forması giyen Hicham Boudaoui için bir girişimde bulundu. Ünlü yayın organı Foot Mercato, Galatasaray'ın, Nice'e 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren bir teklif ilettiğini iddia etti. Fransa temsilcisinin, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun ayrılığına pek sıcak bakmadığı, ancak Cim-Bom'un teklifinin finansal açıdan cazip olduğu aktarıldı. Fransız ekibi Nice'in maddi açıdan sıkıntılarının olduğu biliniyor. Oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için ayrılığa yeşil ışık yakıyor

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, oyunun her iki yanında da etkili olmasıyla biliniyor. Bu sezon Fransız ekibinde 18 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu, bin 129 dakika süre buldu. 1 gol ve 2 asist kaydeden Boudaoui'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Cezayirli yıldıza kariyeri boyunca 4 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Boudaoui, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir formasıyla çıktığı 5 mücadelede 1 asist kaybetmesini bildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.