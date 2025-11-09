İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
  • Ortalık bir anda karıştı! Merih Demiral'ı kızdıran hareket
Spor

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 8. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, deplasmanda Al-İttihad ile karşı karşıya geldi. Maçı Al-Ahli 1-0'lık skorla kazandı. Maça Merih Demiral ile Houssem Aouar'ın yaşadığı gerginlik damgasını vurdu. İşte detaylar..

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 15:39 - Güncelleme:
Merih Demiral'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Al-Ahli, deplasmanda Al-İttihad'ı tek golle geçti. Mahrez'in galibiyeti getirdiği maçta milli futbolcu ile Aouar arasında tansiyon yükseldi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Al-İttihad'ın Houssem Aouar ile gerçekleştirdiği atak sonrası Merih Demiral ile Aouar arasında tansiyon yükseldi. Merih'in eliyle ensesine vurduğu Aouar, daha sonra aynı hareketi kendisi yapmak isteyince ortalık bir anda karıştı.

Aouar'ın kendisine müdahalesine sinirlenen Merih tepki gösterdi ve Aouar'ın elini itti. Ardından da Aouar, Merih Demiral'ı göğsünden ittirdi. Karşılaşmanın hakemi olay yerine hızla gelirken diğer futbolcular da olayın büyümemesi için Merih Demiral ve Aouar'ı sakinleştirdi.

