30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ortaya Jankto, sola Boyd

Beşiktaş, 23 yaşındaki Çek ön libero için Sampdoria’nın kapısını çalıp, kiralama teklifinde bulunurken, ABD’li Boyd için de Guimaraes’le pazarlıkları sürdürüyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YENİ sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan Beşiktaş transfer arayışlarına devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İtalyan basını, Atiba Hutchinson’ın yaşı nedeniyle Dorukhan Toköz’e genç bir partner arayan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Sampdoria’da forma giyen Jakup Jankto’nun alınmasına onay verdiğini ileri sürdü. Seri A’da Sampdoria formasıyla 28 maça çıkan 23 yaşındaki Çek oyuncunun Avrupa Ligi nedeniyle Beşiktaş’a sıcak baktığına dikkat çeken Tutto Mercato sitesi, iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu. Kartal’ın, Jankto’nun 8 milyon euroluk bonservis ücretini ödemek istemediği için kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Bu arada Portekiz basını da Beşiktaş’ın gündeminde olan Tyler Boyd’un bonservisini elinde tutan Vitoria Guimaraes’in oyuncu satmak zorunda olduğunu öne sürdü. ABD’li oyuncunun menajeri Bozinovski, “Guimaeres’e 2, Boyd’a 1.7 milyon euro veren Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar önümüzdeki hafta bitebilir” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Daha 10 yaşında... En zorunu başardı

Daha 10 yaşında... En zorunu başardı

Oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA