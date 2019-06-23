Ortaya Jankto, sola Boyd

YENİ sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan Beşiktaş transfer arayışlarına devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İtalyan basını, Atiba Hutchinson’ın yaşı nedeniyle Dorukhan Toköz’e genç bir partner arayan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Sampdoria’da forma giyen Jakup Jankto’nun alınmasına onay verdiğini ileri sürdü. Seri A’da Sampdoria formasıyla 28 maça çıkan 23 yaşındaki Çek oyuncunun Avrupa Ligi nedeniyle Beşiktaş’a sıcak baktığına dikkat çeken Tutto Mercato sitesi, iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu. Kartal’ın, Jankto’nun 8 milyon euroluk bonservis ücretini ödemek istemediği için kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Bu arada Portekiz basını da Beşiktaş’ın gündeminde olan Tyler Boyd’un bonservisini elinde tutan Vitoria Guimaraes’in oyuncu satmak zorunda olduğunu öne sürdü. ABD’li oyuncunun menajeri Bozinovski, “Guimaeres’e 2, Boyd’a 1.7 milyon euro veren Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar önümüzdeki hafta bitebilir” açıklamasında bulundu.