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Spor

Osaka finalden çekildi

ABD Western & Southern Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükselen 22 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka sakatlığı nedeniyle finalden çekildi. Üzgün olduğunu belirten Osaka, 'Sakatlığım gece iyileşmedi' dedi.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:34
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen Western & Southern Açık Tenis Turnuvası'nda 22 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka'nın bacağındaki sakatlık nedeniyle final maçından çekildiği açıklandı ve Belaruslu Victoria Azarenka şampiyon ilan edildi.

Osaka, yaptığı açıklamada bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "Dün oynanan maçta ikinci tie-break oynandığı sırada sol arka adalemde çekme oldu. Sakatlığım gece iyileşmedi. Duygusal bir hafta geçirdim, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan turnuvanın tek erkekler finalinde ise dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic ile dünya 30'uncusu Kanadalı Milos Raonic karşı karşıya gelecek.

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