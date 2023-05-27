Osayi Samuel yerine milli yıldız! Galatasaray'a transfer çalımı

Sezon sonu yaklaşırken, sadece yapılacak transferler değil yolların ayrılacağı isimler için de çalışmalar ve planlamalar yapılıyor. Bu oyunculardan biri Bright Osayi-Samuel olabilir.
25 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye geri dönmek istediği öğrenildi. Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi. Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi. Yönetim de Nijeryalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi.
Kanarya, bu transferden elde edilecek paranın bir bölümünü Mert Müldür için kullanmak istiyor. TFF'nin gelecek sezon da 8+3 yabancı kuralıyla devam edileceğini açıklaması üzerine Türk futbolcu rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Milli yıldız için harekete geçecek.
Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Müldür için Sassuolo ile önümüzdeki hafta görüşmelerin başlaması bekleniyor.
24 yaşındaki sağ bekin gelmesi halinde Ferdi Kadıoğlu da sol bek, orta saha ve hücum hattı gibi farklı bölgelerde kullanılabilecek.