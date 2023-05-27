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Spor

Osayi Samuel yerine milli yıldız! Galatasaray'a transfer çalımı

Şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, Osayi Samuel ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın gözdesi için harekete geçti.

fanatik27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:57 - Güncelleme:
Osayi Samuel yerine milli yıldız! Galatasaray'a transfer çalımı
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Sezon sonu yaklaşırken, sadece yapılacak transferler değil yolların ayrılacağı isimler için de çalışmalar ve planlamalar yapılıyor. Bu oyunculardan biri Bright Osayi-Samuel olabilir.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

25 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye geri dönmek istediği öğrenildi. Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi. Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi. Yönetim de Nijeryalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi.

MİLLİ YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Kanarya, bu transferden elde edilecek paranın bir bölümünü Mert Müldür için kullanmak istiyor. TFF'nin gelecek sezon da 8+3 yabancı kuralıyla devam edileceğini açıklaması üzerine Türk futbolcu rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Milli yıldız için harekete geçecek.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Müldür için Sassuolo ile önümüzdeki hafta görüşmelerin başlaması bekleniyor.

FERDİ, FARKLI BÖLGELERE GEÇEBİLECEK

24 yaşındaki sağ bekin gelmesi halinde Ferdi Kadıoğlu da sol bek, orta saha ve hücum hattı gibi farklı bölgelerde kullanılabilecek.

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