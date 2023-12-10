Osayi Samuel: Bugün fırsatı iyi değerlendirdim

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından takım otobüsünde konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Osayi Samuel, "Gerçekten çok önemli bir maçtı. Rakibimize karşı oynadık. Bir derbiydi. Taraftarlarımız güzel bir sonuç bekliyordu. İyi oynadık. Savunmada sağlam durduk. Özgüvenliydik. Bu şekilde galibiyetlerle devam etmemiz gerekiyor. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Şimdi sıradaki maçımıza bakacağız.' dedi.

Kendi performansını değerlendiren Osayi, 'Son maçlarımda istediğim performansı ortaya koyamadım, daha iyisi yapabilirdi. Bugün benim için şanstı, iyi oynamalıydım. Bunu yaptım. Her maça ayrı odaklanıyorum. Bu da bireysel anlamda istikrarlı bir şekilde performans sergilemek. 3 puan aldığımız için mutluyum. Önemliydi." yorumunda bulundu.