İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2552
  • EURO
    48,2938
  • ALTIN
    4709.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı! ''Bir baba gibiydi''
Spor

Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı! ''Bir baba gibiydi''

Fenerbahçe'den ayrılarak Championship ekibi Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun zor bir teknik direktör olduğunu söyleyen Osayi, 'Bizim için bir baba gibiydi' dedi.

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 14:53 - Güncelleme:
Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı! ''Bir baba gibiydi''
ABONE OL

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, açıklamalarda bulundu. Samuel, Birmingham'ın hedefinin Premier Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ PREMIER LİG"

Nijeryalı futbolcu, "Birmingham, yükselişte olan bir takım. Hedefimiz açık ve basit, Premier Lig'e yükselmek. Bazı takımların Premier Lig'e çıktıktan sonra hemen düştüğünü gördüm. Bizim hedefimiz Premier Lig'e yükselmek ve orada üç ya da daha fazla sezon kalabilmek." dedi.

CHAMPIONSHIP TERCİHİ

Fenerbahçe'nin ardından Championship tercihiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Geri dönmek her zaman hedefimdi ancak bazı taraftarların Championship tercihime şaşırdığını biliyorum. Birmingham'da gördüğüm hedef ve plan, beni geri dönmeye ikna etti. Kulüp sahibi ile konuştum ve planlarını gördüm. Bu büyük bir proje ve ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

JOSE MOURINHO İTİRAFI

Fenerbahçe'deki son yılında Jose Mourinho ile çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho ile güzel zamanlar geçirdim. Zor bir teknik direktör olabiliyor ama bizim için bir baba gibiydi. Bize her zaman takımlarıyla ilgili harika hikayeler anlatırdı. Harika bir teknik direktör. Onun için en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'den sonra Birmingham'a giden Osayi-Samuel, İngiliz ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

  • Birmingham
  • Osayi-Samuel
  • Mourinho

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.