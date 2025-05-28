Osayi-Samuel'e bir talip daha

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel için transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Rennes, Osayi-Samuel ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun, yeni sağ bek arayan Rennes'in listesindeki alternatiflerinden biri olduğu yazıldı.

ATLETİK, İKİ KANATTADA OYNAYABİLİR

Haberde yer alan bilgide, Osayi-Samuel'in atletik yapısı, iki kanatta oynayabilmesi ve çok yönlü olabilmesi, Fransız kulübünün ilgisini çekti.

2 ASİSTLİK KATKI

2024/25 sezonunda sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 2 asistlik performans sergiledi.