Osayi Samuel'e dev teklif! Fenerbahçe'ye piyango vurdu...

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'dan kadrosuna kattığı Osayi Samuel, kanat oyuncusu olarak transfer edilmiş fakat teknik yetersizliği nedeniyle Vitor Pereira döneminde bek veya kanat beki olarak kullanılmaya başlanmıştı. Jorge Jesus'un takıma katılması ile birlikte mevcut rolünü devam ettirmiş ve Jorge Jesus'un 3'lü oynadığı dönemde sağ kanat beki olarak görev almıştı. Burada gösterdiği özverili performans ile Avrupa Ligi'nde büyük fark yaratmıştı. Birçok transfer dedikodusunda ismi geçmeye başlayan yıldız oyuncuya en ciddi talip Ada'dan geldi.

JORGE JESUS, OSAYİ SAMUEL'İN TEKNİĞİNİ YETERSİZ BULUYOR!

Jorge Jesus'un oynattığı oyunda hem fizik kalite olarak hem de pozisyona adaptasyon bakımından son derece uyumlu gözüken Osayi Samuel'in atak sonlandırma ve topu ayağından çıkaramama sorunu onun tercih edilmesine engel olan durumlardandı. Patlayıcı koşu ve üstün fiziği ile dikkat çeken oyuncu oyunun hücum kısmında ise defolarının ortaya çıkması nedeniyle formasını Ferdi Kadıoğlu'na kaptırdı.

BOURNEMOUTH, OSAYİ'Yİ İSTİYOR!

Hücum anlamında bekleneni veremeyen yıldız oyuncu savunma yönünde ki üst düzey kabiliyetleri ile İngiliz futbolu tarafından cazip bulunuyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Fenerbahçe'nin kapısını 12 milyon avroluk bir teklif ile çalmayı planlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth, kadrosunu güçlendirmeyi planlarken savunmasını güvende tutmak istiyor. Fenerbahçe'nin ise Jorge Jesus'un istediği transferler için kaynak oluşturması Osayi'nin satış ihtimalini güçlendiriyor.

Star Gazetesi