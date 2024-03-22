Osayi-Samuel'li Nijerya, Gana'yı devirdi!

Nijerya, hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Nijerya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Cyriel Dessers, 84. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Gana'nın tek golünü 90+5. dakikada penaltıdan Jordan Ayew attı.

Gana'da Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Nijerya'da Fenerbahçe'den Osayi-Samuel maçta 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya bir sonraki hazırlık maçında 26 Mart'ta Mali ile oynayacak. Gana ise Uganda ile aynı tarihte karşılaşacak.