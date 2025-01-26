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Spor

Osayi'nin alternatifi bulundu! Fenerbahçe'de hedef Angelo Preciado

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşme sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in alternatifini buldu. Sarı lacivertli ekip, Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki Angelo Preciado için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Akşam26 Ocak 2025 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Osayi'nin alternatifi bulundu! Fenerbahçe'de hedef Angelo Preciado
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Sarı-Lacivertliler Bright Osayi-Samuel'in alternatifini buldu. Bolavip'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki Angelo Preciado ile yakından ilgileniyor. İngiltere'den Everton ve Brentford gibi ekiplerin de daha önce Preciado için teklif yaptığı ancak Sparta Prag'ın gelen teklifleri düşük bularak kabul etmediği belirtildi. Yetenekli oyuncu için ayrıca Brezilya'dan Flamengo ve Arjantin'den Boca Juniors'ın da adının geçtiği ancak bu transfer için somut bir gelişme olmadığı ifade edildi.

KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın Galatasaray'ı eledeği maçlarda gösterdiği performans ve attığı 2 golle akıllarda yer edinen 26 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, hem bek hem kanatta görev yapabiliyor. 3'lü savunmaya dönen Jose Mourinho'nun sisteminde sağ tarafı tek başına kullanabilecek dinamizme sahip. Ancak oyuncu bu sezon ciddi bir sakatlık yaşadı. Sahalara geri döndüğünde nasıl bir performans vereceği merak konusu. Osayi'nin sezon sonuna kadar kalacak olması, F.Bahçe'ye gözlem için zaman açıyor.

EKVADOR'UN DEĞİŞMEZ OYUNCUSU

2021'de Independiente'den 3 milyon euroya Genk'e giden Preciado, 2023'te 2 milyon euroya Prag'ın yolunu tutmuştu. 2018'den beri Ekvador Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyen yetenekli futbolcu, 46 karşılaşmada boy gösterdi. Sparta'da çıktığı 38 resmi maçta 3 gol atıp 9 asist yapan Preciado, skor anlamında en verimli dönemini burada geçirdi. Kariyerinde 70 kez sağ bek olarak sahaya çıkarken orta sahanın sağında 44, sağ kanatta 37, sol bekte ise 10 kez oynadı.

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