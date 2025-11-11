İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2289
  • EURO
    48,9617
  • ALTIN
    5604.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oscar antrenmanda fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı
Spor

Oscar antrenmanda fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı

Sao Paulo'nun yıldızı Oscar, antrenman sırasında kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve gözlem altına alındı.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 23:21 - Güncelleme:
Oscar antrenmanda fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Sau Paulo'da kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Oscar, futbol dünyasını korkuttu.

Öğle saatlerinde kulüpte girdiği kardiyo testi sırasında fenalaşan 34 yaşındaki oyuncu sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ"

Sau Paulo Oscar'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar'ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir.

Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi'nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir.

Kulüp, her zamanki prosedürleri uygulayarak ve oyuncunun gizliliğine saygı göstererek, tıbbi ekip tarafından onaylanan yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştur."

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.