25 Aralık 2025 Perşembe
Spor

Oscar Bobb için ayrılık ihtimali gündemde

Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Oscar Bobb için ayrılık ihtimali gündeme geldi.

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester City forması giyen Oscar Bobb'un, ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Bournemouth'tan Semenyo transferinin tamamlanması durumunda genç futbolcunun ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendireceği öğrenildi.

Bobb'a yönelik ilginin arttığı belirtilirken, birçok kulübün oyuncu için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Bu kulüpler arasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yer aldığı ve Dortmund'un son haftalarda Bobb için temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Manchester City'nin transfer planlamasına bağlı olarak Oscar Bobb'un geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Genç oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

