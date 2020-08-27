İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3596
  • EURO
    8,7181
  • ALTIN
    456.631
  • BIST100
    1108.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oscar Cabezas cephesinden Galatasaray açıklaması geldi
Spor

Oscar Cabezas cephesinden Galatasaray açıklaması geldi

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas için açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Kormac Valdebenito, Galatasaray'la anlaşmanın olmadığını belirtti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 23:15
ABONE OL

Oyuncu için teklifler aldıklarını da belirten Kormac Valdebenito, "Oscar için bize gelen birkaç teklif var, ilgilenen takımlar var. Galatasaray da oyuncuyu soruşturdu ancak söylendiği gibi bir anlaşma yok. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE BİLET FALAN ALMADI"

Oyuncunun ülkesinde olduğunu kaydeden menajer, iddiaların yalan olduğunu vurgularken, "Oscar şu anda Cali'de. Bildiğim kadarıyla Türkiye'ye gitmek için bir bilet falan almadı, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme falan da yok" dedi.

Oyuncu için arayışları sürdürdüklerini de kaydeden Valdebenito, "Oscar Cabezas şu anda 23 yaşında ve önünde 15 yıllık bir kariyer daha var. Bizim şu anda aradığımız anlaşma ekonomik açıdan değil, sportif açıdan iyi olanı" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.