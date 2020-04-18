Oscar Cordoba'dan flaş açıklamalar! ''Arsenal'in kapısından döndüm, Falcao'ya güveniyorum''

18 Nisan 2020 Cumartesi 19:50 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 19:50

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Oscar Cordoba ülkesi Kolombiya'da açıklamalarda bulundu. Karantinada ki günlerini de anlatan Cordoba'nın açıklamaları şu şekilde:

"KOLOMBİYA'DA HERKES EVİNDE"

Kolombiya'da herkes evinde kalmaya devam ediyor, ben de evimde spor yapmaya devam ediyorum. Evde herkes birbirine uyarılarda bulunuyor ve hepimiz birbirimizi dinliyoruz. Çok kitap okuyorum. Futbolcuyken yolculuklarda hep kitap okurdum, bugünlerde tekrar bu alışkanlığımı hayata geçirdim. Bir de La Casa de Papel dizisini izliyorum şu günlerde.

"SEÇMELERE GİTTİĞİMDE FORVETTİM"

Her kaleci, kaleci olması gerektiğini anlayana kadar bir dönem yaşar ve bir noktada top yüzüne çarpar. Ben seçmelere gittiğimde forvettim ve sonra anladım ki kalecilikte daha iyiyim. Kolombiya çok yetenekli bir forvetten de olmuş oldu böylece.

Tottenham önce bana 2 milyon önerdi, sonra da Arsenal ile görüştüm. Arsene Wenger ile Paris'te buluştum. Konfederasyon Kupası sonrasında 1 aylık bir tatilim vardı, orada görüştüm. Maalesef işler beklendiği gibi gelişmedi ve Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladım.



"FALCAO'YA GÜVENİYORUM"

Radamel Falcao'ya güveniyorum, insanların da ona büyük güveni var. Şu anda çok daha güçlü görünüyor, gol attıkça kendini geliştiriyor.