İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2833
  • EURO
    36,9961
  • ALTIN
    2993.48
  • BIST100
    8714.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oscar Hiljemark: Galatasaray dünya çapında bir takım
Spor

Oscar Hiljemark: Galatasaray dünya çapında bir takım

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 yenilen İsveç temsilcisi Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2024 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Oscar Hiljemark: Galatasaray dünya çapında bir takım
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 yenilen İsveç temsilcisi Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, mağlup olmalarına rağmen özellikle ikinci yarıda iyi performans sergilediklerini söyledi.

İsveçli 32 yaşındaki teknik adam, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik eden Hiljemark, "Bu karşılaşma bizim için özeldi. Böyle kalabalık taraftar önünde özellikle ikinci yarıda çıkış yapmayı başardık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ancak biz de iyi iş çıkardık." diye konuştu.

Agresif bir karşılaşma olduğunu aktaran Hiljemark, "Galatasaray'ı hata yapmaya zorladık. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Oscar Hiljemark, ikinci yarıdaki performanslarını, "Galatasaray iki yarıda da aşağı yukarı aynı oyunu sergiledi. İkinci yarıya taktik değiştirerek girdik. Devre arasında yaptığımız motivasyon konuşması daha kaliteli bir oyun sergilememizi sağladı." şeklinde değerlendirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.