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Spor

Oscar Pistorius'a şartlı tahliye kararı!

Kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl boyunca hapiste kalan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye ile ocak ayında serbest kalacak.

AA24 Kasım 2023 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Oscar Pistorius'a şartlı tahliye kararı!
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Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 11 yıl boyunca hapiste kalan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye ile serbest kalmaya hazırlanıyor.

Güney Afrika Ceza İnfaz Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Pistorius'un 5 Ocak 2024'te şartlı tahliyeyle serbest kalacağı belirtildi.

Pistorius, kesinleşen 13 yıl 5 aylık hapis cezasının kalan süresinde, denetim altında kalmaya devam edecek.

Steenkamp ailesinin sözcüsünden yapılan açıklamaya göre Oscar Pistorius, tahliyesinin ardından terapi seanslarına da katılacak.

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet Pistorius, kız arkadaşı Steenkamp'ı Pretoria'daki evinde 14 Şubat 2013'te "dikkatsizlik sonucu öldürme" gerekçesiyle ilk olarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Ulusal Savcılık Makamı cezayı "şok edici ve çok hafif" olarak niteleyerek, kararı Yargıtay'a taşımıştı. Nihai temyiz makamı Yargıtay, suçu cinayete çevirerek Pistorius'un cezasını 15 yıla çıkarmış, ancak cezaevinde bulunduğu süre göz önünde tutularak 13 yıl 5 ay hapis yatması gerektiği kararını vermişti. Güney Afrikalı eski sporcunun, Yargıtay'ın kararının adil olmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da reddedilmişti.

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