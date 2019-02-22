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Oscar Rodriguez'den önemli Guti açıklaması

Beşiktaş yardımcı teknik direktörü Guti ile ilgili eski ekip arkadaşı Oscar Rodriguez, önemli açıklamalarda bulundu.

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Real Madrid altyapısında, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Guti ile çalışan Oscar Rodríguez, İspanyol hocanın geleceğin en önemlilerinden biri olacağını söyledi.

Konuşmasının başında Guti ile çalıştığı dönemde kendisine hayran kaldığını belirten Rodrigyez, "Guti çok sevdiğim bir teknik direktör. Onunla çalıştım ve yaptığı her şey için ona hayran kaldım." dedi.

Rodriguez, konuşmasının devamında Guti'nin gelecekte Real Madrid teknik direktörlüğünü yapabileceğini ifade etti ve, "Bize önemli ipuçları veriyordu. Real Madrid'in teknik direktörü olabilir." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Guti Hernandez, sezon başında Real Madrid altyapısından ayrılarak, İlhan Mansız ile berabere Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti.

(sporx)

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