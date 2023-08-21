İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2023 Pazartesi / 5 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,109
  • EURO
    29,5045
  • ALTIN
    1645.85
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oscar Romero: Maç içinde şansımız yaver gitti ve 1 puanı aldık
Spor

Oscar Romero: Maç içinde şansımız yaver gitti ve 1 puanı aldık

Pendiksporlu futbolcu Oscar Romero, Beşiktaş ile berabere kaldıkları karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şanslı olduklarını ifade eden Romero, 'Maç içinde şansımız yaver gitti ve 1 puanı aldık.' şeklinde konuştu.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
Oscar Romero: Maç içinde şansımız yaver gitti ve 1 puanı aldık
ABONE OL

Pendikspor'un Beşiktaş karşılaşmasında golünü atan Oscar Romero, mücadele sonrası demeçler verdi.

Pendikspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Oscar Romero maçın ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Pendiksporlu futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Türkiye'deki ilk golüm oldu. Umuyorum ki lig boyunca takım olarak çok daha iyi şeyler yapacağız. Buraya geldiğimiz zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takımları var ama biz de iyi takımız. Maç içinde şansımız yaver gitti, 1 puanı aldık."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.