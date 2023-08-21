Oscar Romero: Maç içinde şansımız yaver gitti ve 1 puanı aldık

Pendikspor'un Beşiktaş karşılaşmasında golünü atan Oscar Romero, mücadele sonrası demeçler verdi.

Pendikspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Oscar Romero maçın ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Pendiksporlu futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Türkiye'deki ilk golüm oldu. Umuyorum ki lig boyunca takım olarak çok daha iyi şeyler yapacağız. Buraya geldiğimiz zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takımları var ama biz de iyi takımız. Maç içinde şansımız yaver gitti, 1 puanı aldık."