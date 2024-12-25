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Spor

Oscar'ın Çin macerası sona erdi! 14 yıl sonra döndü

Brezilyalı futbolcu Oscar, altyapısından çıktığı Sao Paulo'ya 14 yıl sonra transfer oldu. Yıldız futbolcu 2017 yılında Çin'e transfer olmuştu.

25 Aralık 2024 Çarşamba 00:21 - Güncelleme:
Oscar'ın Çin macerası sona erdi! 14 yıl sonra döndü
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Brezilyalı futbolcu Oscar, 2010 yılında ayrıldığı Sao Paulo'ya geri döndü.

Sao Paulo kulüp başkanının kendi Instagram hesabından duyurduğu transfer ile 14 yıl aradan sonra altyapısından çıktığı kulübe dönen Oscar, bonservissiz olarak Brezilya ekibine katıldı.

Brezilya basınına göre Oscar, Lucas Moura ve Jonathan Calleri ile birlikte kulüpte en fazla maaş alan 3 futbolcudan biri olacak.

"YORUM YAPMAMA GEREK YOK"

Sao Paulo Başkanı Casares, "Oscar, yorum yapmaya gerek bırakmayan bir oyuncu. Piyasada kolay kolay bulunamayacak teknik bir kaliteye sahip. Bu transfer için şahsen çok çaba harcadım ve altı aydır kendisiyle bu olasılığı konuşuyorduk. 2025 sezonunda büyük başarılar için çalışacağız." dedi.

"DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Brezilyalı futbolcu Oscar, "Brezilya'ya ve São Paulo'ya geri dönmekten dolayı çok mutluyum. Burası kariyerime başladığım ve altyapımın şekillendiği kulüp. Geri dönebilme fırsatım olduğu için hem ben hem ailem çok mutluyuz. Son günlerde sosyal medyada aldığım sevgi mesajları için teşekkür ederim. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak birlikte büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

VEDA MESAJI

Sekiz sezon geçirdiği Çin'in Shanghai Port takımından ayrılan Oscar, taraftarlara bir veda mesajı da yayınladı. "Bugün hayatımı sonsuza dek şekillendiren bir dönemi kapatıyorum. Bu formayı gururla giydiğim 8 yılın ardından, veda ederken karmaşık duygular içerisindeyim. Yoğun, çalışmaya ve özveriye dayalı yıllar yaşadım; özellikle de birçok başarıya imza attık. Bunu başarmamızda bu kulüp ve taraftarların desteği en büyük paya sahipti.

Kulübe, ilk günden itibaren bana duyduğu güven ve sağladığı imkanlar için teşekkür ederim. Her çalışana, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Sizler bu zafer dolu hikayenin bir parçasısınız.

Taraftarlara gelince... Sizleri anlatacak kelime bulamıyorum. Her an bizim yakıtımız oldunuz. Zaferlerimizde bizimle kutladınız, zorluklarda bizi desteklediniz. Bu forma ile oynamak bir ayrıcalıktı ve sizin desteğinizi hissetmek unutulmaz bir deneyimdi.

Yanımda eşsiz anılar ve bu kulüp için her şeyimi verdiğimin gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Bu kulüp daima evim, sizler de ailem olarak kalacaksınız.

Bu unutulmaz 8 yıl için teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler.

Sevgiler ve minnetle,"

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