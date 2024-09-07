Osimhen attı Nijerya, Benin'i geçmeyi bildi!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Augustine Eguavoen'in ekibi Nijerya, evinde Gernot Rohr'un yönetimindeki Benin'i konuk etti.

Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Victor Osimhen'den geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girdi ve 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya gruba 3 puanla başlarken, Benin puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Nijerya deplasmanda Ruanda ile karşılaşırken, Benin evinde Libya ile karşılaşacak.

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