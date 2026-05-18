Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın yıldız santraforu Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili Avrupa'da transfer hareketliliği başladı.

TEAMtalk'ta yer alan habere göre Nijeryalı golcünün temsilcileri ve aracı isimler, yıldız futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleriyle yeniden temas kurmaya başladı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen, çıktığı 29 maçta 22 gole imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak olası bir transfer için yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü.

Haberde yer alan detaylara göre; Barcelona'nın Robert Lewandowski sonrası dönemi planladığı ve Osimhen'i hücum hattı için en önemli adaylardan biri olarak gördüğü belirtildi. Katalan ekibinin mali şartları zorlamasına rağmen transfer için farklı formüller üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca Real Madrid'in de Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Haberde, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'nun gelme ihtimali nedeniyle Osimhen profilinin kulüp içerisinde olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

İspanyol kulüplerine ek olarak Chelsea'nin de transfer yarışında yer aldığı belirtilirken, İngiliz ekibinin uzun süredir Osimhen'i takip ettiği vurgulandı. Ayrıca Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçmesiyle birlikte Londra ekibinin projeye olan ilgiyi arttırdığı ifade edildi.