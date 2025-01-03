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Spor

Osimhen bütün dünyayı peşine taktı! Devler onun için geliyor

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in talipleri bitmek bilmiyor. İtalya'dan İngiltere'ye, hatta İspanya'ya kadar birçok Avrupa devi, Osimhen'i transfer etmek için büyük rekabet veriyor. İşte detaylar...

Akşam Gazetesi3 Ocak 2025 Cuma 08:13 - Güncelleme:
Osimhen bütün dünyayı peşine taktı! Devler onun için geliyor
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Yılın en flaş transferi olarak gösterilen Osimhen'i, Avrupa devleri rahat bırakmıyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Nijeryalı golcü için Napoli'nin kapısını aşındıranların sayısı her geçen gün artıyor. Sezonu G.Saray'da tamamlamak ve gol kralı olmak istediğini açıklayan Nijeryalı yıldız konusundaki gelişmeleri İtalyan basını aktardı. Herkesten önce Juventus, Osimhen'i Vlahovic'in alternatifi olarak Napoli'den almak istiyor. İtalyan ekibi, bunun için 75 milyon euroluk satın alma bedelini Napoli'ye ödemeye hazır.

G.SARAY 6 MİLYON AZ ÖDEYECEK

Bugüne kadar alıcı listesinde fazla ismi geçmeyen Paris Saint Germain de oyuncu için devreye girdi. Fransız ekibi de Napoli'ye bonservis bedelini ödeyip, erkenden işi bitirmek isteyen takımlar arasında. Geçen sezondan beri Victor Osimhen'le ilgilenen Chelsea ve kötü gidişi durdurmak için her türlü maddi fedakarlığı yapan Manchester United da Napoli'yle bu konuda görüşme yapan takımlar. Aynı şekilde Galatasaray da Victor Osimhen'in tapusunu alıp, daha sonra gerekirse kendisi satmak niyetinde. Galatasaray'ın alması halinde fiyatın 6 milyon euro daha ucuz olması, en büyük avantaj.

LEWANDOWSKİ'YE ALTERNATİF

Son anda Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için devreye giren kulüplerden biri de Barcelona. İspanyol ekibi yaşlanan golcüsü Robert Lewandowski'ye alternatif olarak Osimhen'i getirmek niyetinde. 36 yaşındaki Lewa'nın sözleşmesi 2026 yazında bitiyor. Barça Nijeryalı yıldızla, hücum hattını güvence altına almaya kararlı. Bu şartlar altında transferde belirleyici unsur ise Osimhen'in tercihi olacak. Nijeryalı golcünün oynamak istediği takım, ipi göğüsleme fırsatını da ele geçirecek. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da gördüğü ilgiden mutlu olduğunu söylemesi ise Aslan açısından bir başka avantaj...

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