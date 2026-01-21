İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Osimhen: Büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimen, Atletico Madrid karşılaşması sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 23:10
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." diye konuştu.

